„Tahaksin oma kehatunnetuse tagasi saada.“ Kethi Uibomägi näeb trennides võimalust endale beebi kõrvalt aega võtta

Emaroll on Kethi jaoks kahtlemata kõige olulisem, kuid aktiivse eluviisiga harjunud laulja igatseb väga ka oma kehatunnetust tagasi. „Minu jaoks on Maijooksul osalemine hüppelaud, et saaksin fookuse vahepeal ka endale nihutada,“ tõdeb ta. Nüüd, mil rasedus ja sünnitus on selja taga, pakub trenn selleks head võimalust, ent on oluline ka pikas plaanis. „Soovin, et mul oleks tugev selg, et jaksaksin lapse kasvades teda tassida ja temaga joosta.“