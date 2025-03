KUULA | Seksuaaltervise ABC: kui armastad iseennast, siis armastavad sind ka teised?

Ta rõhutab ka seda, et enesearmastus pole võrdeline isekusega – see on pigem hool enda ja oma tunnete suhtes. Ning see on omakorda hool oma partneri suhtes. Leht rõhutab aga, et liiga vähe küsitakse paarisuhtes olles või suhetesse minnes, et miks ja kas mul on suhet vaja ning millist suhet ja sellest lähtuvalt armastust mul vaja läheks.