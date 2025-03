Mida peab rasvumise ravi kõrval lisaks tegema, et kaalulangus ei jääks ajutiseks ega tuleks lihasmassi arvelt

Ülekaalu ja rasvumise ravis on esimene sekkumine elustiili muudatused: toitumis- ja liikumisharjumuste parandamine ning psühholoogiliste teguritega tegelemine. Tänapäeval on lisandunud ka üsna efektiivsed farmakoloogilised ravimeetodid: üks nendest on semaglutiidiravi , mis vähendab söögiisu, aeglustab mao tühjenemist ning selle toimel sööb inimene väiksemaid toidukoguseid ning saavutab kaalulanguse.

Rasvumise ravi aitab luua pinnase muutusteks

Semaglutiidi tarvitajatel on keskmine kaalulangus 11–15% algsest kehakaalust. Kuid nagu iga ravi puhul, siis leidub neidki, kellele see ravim ei mõju või kelle kaalulangus on tunduvalt väiksem. „Mida suurem on algne ülekaal, seda suurem on potentsiaalne kaalulangus. See tähendab, et farmakoloogilist ravi ei tohiks kasutada pelgalt mõne kosmeetilise kilogrammi kaotamise eesmärgil, vaid eeskätt siis, kui rasvumisega on seotud terviseriskid. „On täheldatud, et semaglutiidi kasutajad jõuavad teatud hetkel niinimetatud platoole...