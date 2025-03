Pohmelli peasüüdlane – alkoholist veelgi mürgisem aine

Kes vähegi alkoholi on tarbinud, teab, et hommikul ärgates on enesetunne kehv – pea valutab, kõhus keerab või ajab iiveldama. See on pohmell – sinu keha reaktsioon alkoholile. Aga miks pohmell üldse tekib ja kas on olemas tõhus viis seda ennetada?