„Patsient ei vali kohta, kus ta abi vajab.“ Kiirabi brigaadijuht Jaana treenib teadlikult, et ennetada järgmist seljavigastust

Ülekaalulise patsiendi tõstmisel tekkiv seljatrauma on statistiliselt kõige levinum vigastus kiirabitöötajate hulgas, kinnitab Tallinna Kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers. Kuigi prioriteediks on alati töötajate ohutus ja heaolu, juhtub tööõnnetusi sellegipoolest. Kiirabi teenindab Tallinnas aastas ligikaudu 100 000 kutset ja õiged ergonoomikavõtted ei ole praktikas alati rakendatavad. „Meil on patsiente, kes on näiteks voodi ja kapi vahel põrandal või tualetipoti ja seina vahel pikali. Kui patsient ei saa ise püsti, peame leidma võimalikult ohutu viisi teda aidata, kuid see ei pruugi alati õnnestuda. Tihti tuleb teha mittetraditsioonilisi liigutusi, üritades ennast siiski maksimaalselt säästa,“ räägib Jaana.