„Palju on loota, et sa terveks saad.“ Neljanda staadiumi vähiga Pille ja Kristel määramatusest ja sisemistest heitlustest

„Tunnistamine, et ma ei ole sisimas oma parimas kohas, on esimene samm“ ütleb Kristel. „Edasi tuleb teha teadlikku tööd.“ Lootusetus määramatu olukorra keskel on vähiteekonnal sage tekkima. Pille tõdeb kohati karmilt: „Loota, et sa terveks saad, on kohati isegi palju, sest sa ei tea seda, sa ei saa olla kindel. Mina tõin lootuse fookuse sinna, et mu alles jäänud aeg oleks mõttekas ja et sellel oleks sügavam sisu.“