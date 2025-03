KUULA JA VAATA | Ott Kiivikas sihtide seadmisest: kui ma unistusi üles kirjutasin, siis olid need nii utoopilised, kui veel olla saab!

„Sul on lugusid eneseusust päris palju. Kas motivatsioon ja distsipliin on sünnipärane või treenitav?“ küsib Amani.



„Motivatsioon on käimapanev jõud. Aga kuhupoole seda energiat suunata, see algab sellest, mis on sihtpunktiks seatud. Motivatsiooni leidmiseks tuleb esmalt mõtestada oma visioon ja elueesmärk, olgu neid üks või rohkem. Mis on su unistus? Visualiseeri seda. Siis tekib käivitav jõud hakata asju ellu viima,“ selgitab Ott.