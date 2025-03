Mis on neli enimlevinud häda, mis rikuvad istuva tööga inimeste tervist? Spetsialistid jagavad nippe nende ennetamiseks

See on enimlevinud mure. Magnus Kirt ütles, et kontoriinimesed tunnevad ennast pärast tööpäeva sageli rampväsinuna ja veedavad seetõttu õhtu diivanil telekat vaadates ja näksides. Närvisüsteem on väsinud, aju on ülekoormatud ja olemine tundub raske. Enamasti on tegu vaimse, mitte füüsilise kurnatusega, ja nendel kahel tuleb vahet teha. Pärast tööpäeva vajab puhkust meie aju, mitte keha. Lihased tahavad liikuda ja lausa ootavad seda. Kõige raskem on trenniga alustamisel esimese sammu tegemine.