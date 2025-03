Milline trenn aitab uneprobleemide vastu kõige paremini?

Ebaühtlane unegraafik ja magamatus vähendavad oluliselt elukvaliteeti, mõjutades negatiivselt nii vaimset kui füüsilist tervist. Kõigile on tuttav tunne, mis tabab meid päev pärast magamata ööd: energiat napib, tähelepanu hajub ja keskendumine on piiratud. Kui kehv või puudulik uni muutub regulaarseks, hakkab tervis sellest ajapikku märku andma tõsisemate sümptomitega. Varasematest uuringutest on leitud, et krooniline unetus suureneb muuhulgas südame-veresoonkonnahaiguste, depressiooni ja dementsuse riski.