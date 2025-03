Lähedase sõltuvus mõjutab kogu pere. Millised on ohumärgid ja kuidas peaks reageerima?

Millised on sõltuvuse peamised tunnused?

Sõltuvuse peamiseks tunnuseks on tugev vajadus kas tarbida mingit ainet või sooritada kindlat käitumist. Teine oluline märk on see, et inimene mõtleb selle aine või tegevuse peale ka siis, kui tal puudub sellele juurdepääs. See võib muutuda kinnisideeks, kus sõltlane planeerib või unistab järgmisest korrast, mil saab oma vajadust rahuldada.