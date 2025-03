Evelin Samuel-Randvere tagasi trennis: pärast esimesi samme tekib tohutu nauding – tunned, milleks tegelikult suuteline oled!

Kui suusahooaeg läbi sai, oli Evelinil juba nii palju enesekindlust kogunenud, et söandas mõelda jooksmisele. „Lapsena tundsin alati soovi joostes lendu tõusta, aga mäletasin ka vere maitset suus koolistaadioni ringe läbides. Mu ema, kes on noorena kõvasti sporti teinud, ütles, et meile ei sobi jooksmine. Me oleme temaga sama kehatüüpi. Ja no eks ma siis olin kogu aeg uskunud seda juttu,“ kirjeldab Evelin sisemist barjääri, mis teda jooksurajast seni lahutanud oli.

Kuidas jooksmisega sõbraks said?

Suusatamisest sportlik hoog sees, võttis Evelin ühendust jooksutreeneriga. „Küsisin spetsialistilt, kas on realistlik, et ma suudaksin joosta Maijooksu seitse kilomeetrit ära. Treeneri vastus oli kindel „muidugi, tule trenni!“. Ma ei kahelnud treeneri hinnangus. Alustasime märtsi lõpus treenimist ja lisaks 2011. aasta maijooksule sai sihikule võetud kohe ka sügisene poolmaraton,“ naerab Evelin. Treener rõhutas, et tuleb teada kuidas jooksutrennidega alustada ja kuidas endale mitte liiga teha – mitte nii, nagu koolis, kus tuli kohe norm täis teha. Ta soovitas alustada vaheldumisi kõnni ja jooksmisega, et südant mitte üle koormata. “Jooksmise võimekus arenes üllatavalt lihtsalt. Mäletan üht hetke maikuus Harku metsas joostes, kui mul tekkis sportlik huvi teada saada kui pika distantsi ma suudan ära joosta. Läbisin üksteist kilomeetrit, aga siis teadvustasin, et algajana peaksin siiski piiri pidama. Tegelesin jooksmisega paar aastat regulaarselt,“ meenutab Evelin.