Esitasin endale väljakutse juua 31 päeva järjest smuutit. Kas elu muutus paremaks ja kes võiks seda samuti proovida?

Just smuutiisu märgib minu jaoks üleminekut talveperioodilt kevadeootusele. Äge on see, et smuuti puhul on ainsaks piiriks maitsemeel (millised kombod kellelegi meeldivad) ja eesmärk – kas smuuti valmib mõnusaks vahepalaks või asendab sootuks toidukorda. Etteruttavalt ütlen, et smuuti täiendas mu menüüd, sõin ka teisi asju.