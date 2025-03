Psühhiaater: kuni 80 protsenti vaimse tervise probleemidest on ennetatavad või elustiiliga korrigeeritavad

Täiskasvanueas võivad ärevushäired aga seotud olla stressiga, mis tuleneb suurematest elumuutustest või pikaajalistest koormavatest olukordadest. Küll aga rõhutab psühhiaater, et ärevus ei ole alati ärevushäire – viimane esineb siis, kui reaktsioon on kas ülemäärane või tekkinud ilma põhjuseta.

Tekkepõhjused ja ennetamine

Ärevuse ennetamise juures on dr Lõokese sõnul võtmekoht elustiilis: „Üldiselt võib öelda, et 70–80% aju tervisega seotud eripärasid või rikkeid on kas ennetatavad või elustiilivõtetega korrigeeritavad.“ Mis on aga ärevuse sagedasemad tekkepõhjused ja kuidas neid ennetada?