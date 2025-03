„Vähk jäi mind muudkui külastama, murdus füüsiline ja vaimne tervis.“ Millised on tööelu valikud, kui põetakse pikaaegset haigust?

Kuigi ühiskond on muutunud mõistvamaks, on paljudel vähihaigetel hirm oma diagnoosist tööandjale rääkida. Kardetakse, et see mõjutab karjäärivõimalusi või viib isegi töö kaotamiseni. Tööandjad omakorda ütlevad, et neil on raske pakkuda kohandusi, kui töötajad oma vajadustest ei räägi. Töötaja võib see panna haavatavasse positsiooni, kuid teisalt aidata jõuda tervist hoidvate lahendusteni.