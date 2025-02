VIDEO | Kas tead, kui kiirelt su süda tuksub? Kardioloog selgitab, kuidas õigesti pulssi mõõta

„Südant võib võrrelda lakkamatult töötava mootoriga, mille ülesandeks on pumbata verd eluks vajalikesse organitesse. Mõnikord see tähtis mootor jukerdab ning võib tekkida rütmihäire. Mure südame löögisageduse või -rütmiga on üks levinuimaid põhjuseid, miks patsiendid arsti vastuvõtule pöörduvad,“ sõnab Eesti Kardioloogide Seltsi rütmihäirete töögrupi juht ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Südamekeskuse rütmihäirete arst dr. Priit Kampus.

Pulss ehk südame löögisagedus näitab, mitu korda süda minutis kokku tõmbub. Täiskasvanutel on normaalne puhkeoleku pulss tavaliselt 60–100 lööki minutis, kuid sportlastel võib see olla madalam. Pulsi jälgimine aitab saada ülevaadet nii südame tervisest kui ka üldisest heaolust.

Kardioloogide sõnul võib pulsi jälgimine aidata:

Avastada südamerütmihäireid varakult. Kui pulss on ebaregulaarne, võib see viidata rütmihäiretele, mis vajavad arstlikku kontrolli.

Mõista, kas treeningkoormus on sobiv. Pulsi jälgimine aitab sportlastel ja harrastajatel hinnata oma koormust ja vältida ületreenimist.

Märgata stressi või terviseprobleeme. Liiga kiire või aeglane pulss võib viidata stressile, infektsioonidele, vedelikupuudusele või muudele terviseprobleemidele.

Kuidas pulssi õigesti mõõta? Kardioloog soovitab pulssi mõõta järgmiselt: Leia pulss. Kõige lihtsam on seda teha randmelt või kaelalt. Kasuta kahte sõrme. Aseta nimetissõrm ja keskmine sõrm arterile – ära kasuta pöialt, kuna selles on tunda omaenda pulssi. Loe lööke 15 sekundi jooksul. Korruta saadud arv neljaga, et saada löökide arv minutis. Vaata videost kardioloogi Henri Kaljumäe täpsemaid juhiseid ja praktilisi näpunäiteid, kuidas seda õigesti teha.

Millal peaks pöörduma arsti poole?

Kui pulss on pidevalt liiga madal (alla 50 löögi minutis) või kõrge (üle 100 löögi minutis) puhkeolekus, võib see viidata terviseprobleemidele. Samuti tuleks arstiga konsulteerida, kui pulss on ebaregulaarne või kaasnevad muud sümptomid, näiteks peapööritus, hingamisraskused või pidev väsimus. Esmalt oleks mõistlik küsida nõu oma perearstilt, kes teeb elektrokardiogrammi (EKG) ning vajadusel lisauuringuid (ehhokardiograafia ehk südame ultraheli, Holter-monitooring ehk 24h rütmijälgimine). Healoomulised ja harvaesinevad rütmihäired mööduvad sageli iseeneslikult, kuid on ka eluohtlikke rütmihäireid, mis vajavad arstlikku sekkumist. Rütmihäireid on väga erinevaid ja ravi sõltub konkreetsest rütmihäirest.

Kuidas rütmihäireid ennetada?