Taskukohane ja tervislik kikerhernes aitab hoida kehakaalu kontrolli all. Millised on selle kaunvilja teised tervisekasud?

Lähis-Idast pärinev kikerhernes on olnud inimkonna toidulaual juba tuhandeid aastaid. Seda taskukohast ja äärmiselt toitainerikast kaunvilja on lihtne lisada salatitesse, suppidesse ja hautistesse – õrn pähkline maitse ja teraline tekstuur sobib hästi kokku paljude komponentidega. Uuringutest nähtub, et kikerherne lisamine oma igapäevamenüüsse teeb tervisele ja enesetundele palju head.