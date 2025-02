Skisofreenia, ärevus, unehäired: kanepi tarvitamine võib lõppeda haiglaravil. Psühhiaater toob välja armutu statistika

Sõltuvuse tähendust tajub patsient tihti hoopis teisiti kui see, miks arst on diagnoosi pannud. „Palju on neid patsiente, kes ütlevad, et tarvitavad, aga pole sõltuvuses. Nende arusaama järgi pole tegemist sõltuvusega, kui ainet ei tarvitata iga päev,“ räägib dr Kask. Arst vaatab sõltuvust aga hoopis laiema pilguga. Sõltuvushäire üheks kriteeriumis on see, kui varasemalt on olnud edutu loobumise katse. Samuti tarvitamise jätkamine hoolimata riskide teadvustamisest. Märgiks sõltuvusest on seegi, kui inimene tarvitab aineid mingi kindla eesmärgiga nagu ärevuse leevendamine. „Sellisel juhul vallandab kasutamise ebameeldiv tunne, millega inimene ise ei suuda ilma aine abita toime tulla,“ vaatleb psühhiaater sõltuvuse erinevaid tahke.