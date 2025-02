Dainat on alati paelunud erootika, lähedus ja puudutused. Tema jaoks on see töö viis pakkuda inimestele hellust ja intiimsust, mida paljud igatsevad, kuid tihti ei julge küsida. See hobi on andnud Dainale vabaduse elada oma reeglite järgi ning jääda alati iseendaks.