Küsitlus: eestlased on tervist toetavaid toiduvalikuid tehes üsna enesekindlad. Mida arvatakse tervisliku toidu hinnast?

Inimeste liigne kehakaal on saanud probleemiks ka Eestis, kuid eksperdid selgitavad järjest rohkem, et ülekaalust vabanemine ei ole ainult tahtejõu küsimus, vaid oluline roll on ka keskkonnal, mis meie toitumisharjumusi kujundab. Mitte kõik toidupoes müüdav ei ole meie tervisele kasulik, vaid võib aja jooksul kaasa tuua kaalutõusu ja põhjustada terviseprobleeme. Tervis Pluss uuris lugejatelt, kas tervislike toiduvalikute tegemine poes on võimatu ülesanne.