„Vähidiagnoos ei ole punkt, vaid koma.“ Laura üdini aus kogemus, kuidas pahaloomuline kasvaja õpetas ennast esikohale seadma

Pahaendeline hommik langes samale päevale Laura tütre sünnipäevaga. „Hommikul ärgates läks käsi parema rinna vastu ja tundsin rinnas imelikku tugevamat kohta. Mõtlesin, et kuidas ma seda varem märganud ei ole, käin ju iga päev duši all,“ meenutab naine. Enesetunne oli hea ja rind valu ei teinud, ometi ütles sisetunne, et midagi on väga valesti. Kuna oli tütre sünnipäev ja perel on traditsioon istuda sünnipäeva hommikul ühise laua taga, pani Laura muremõtte ajutiselt kõrvale. Kohal olid nii naise tütar kui poeg, nende elukaaslased ja laste isa, kellega Laura enam koos ei ela. Enda avastusest naine kellelegi ei rääkinud.