KUULA JA VAATA | Kelly Sildaru: elu on näidanud, et rasked otsused jõuavad õigel hetkel ise sinuni

Spordinaiste vestlus algab kohe õige halastamatul teemal – vigastused. „Kuidas sa vaimselt sellega toime tuled? Alustada pidevalt nullist samade taastusraviharjutuste ja protsessiga. Kuidas sa jaksad?“ uurib Amani. Kelly on hetkel taastumas kolmandast vigastusest. „Eks see taastusravi pool läheb iga korraga lihtsamaks. Mul on juba nii palju kogemust. Tean, mida see endast kujutab, ja mida ma pean tegema. Aga vaimselt oli see viimane vigastus neist kolmest kõige raskem, korraks varises kogu maailm kokku,“ tunnistab Kelly.