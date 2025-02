„Kasutasin kaht sidet, muidu oleks tänaval vererida järel olnud.“ Vererohkest mensesest on võimalik pääseda, ent sellel on oma hind

„Päevad algasid mul 12aastaselt kehalise kasvatuse tunnis suusatades. Õnneks oli kehalise tund viimane, nii et läksin sealt otse koju ja vetsus avastasin, et aluspüksid on verised. Mida aasta edasi, seda vererohkemad menstruatsioonid olid, vahel lisandusid ka kõhuvalud. Tol ajal ei olnud tänapäevaseid sidemeid ega tampoone, nii et päevade üle elamine oli paras kannatus. Käiku läksid vanad käterätid ja vatt, kui seda õnnestus saada.