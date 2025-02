Piret käis oma perearsti juures revaktsineerimas difteeria -teetanuse vastu. Kuigi riikliku immuniseerimiskava järgi peaks see olema tasuta, küsiti talt 10 eurot. Millisel juhul võib perearstikeskus vaktsineerimise eest tasu küsida?

„Uurisin arstilt, miks teised tuttavad on saanud tasuta vaktsineerida. Tema vastas, et perearstikeskusel on lubatud revaktsineerimise eest ikkagi raha küsida,“ oli Piret hämmastunud.