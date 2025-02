TERVISEUUDIS | Selgus, et sporditegijate seas hinnatud lihasjõudu suurendav toidulisand vähendab vähiriski. Kuidas seda tarvitada?

Kreatiin on üks populaarsemaid ja enim uuritud toidulisandeid, mis mängib olulist rolli lihasjõu ja vastupidavuse arendamisel. Kreatiini seostatakse küll eelkõige spordiga, kuid lisand aitab peale treeningutulemuste parandada ka ajutegevust ning aeglustada vananemisega seotud protsesse. Uuest uuringust on selgunud, et lisaks kõigele muule võib kreatiin aidata ennetada vähki.