TOITUMISTERAPEUT SELGITAB | Miks kaalulangetusravim ei pruugi alati tuua soovitud tulemust?

Algselt oli semaglutiid välja töötatud 2. tüüpi diabeedi raviks. Kuna ühe kõrvalmõjuna märgati, et ravim langetab kaalu, siis hakati seda kasutama ka ülekaalu ja rasvumise korral. Kliinilised uuringud on näidanud, et semaglutiid võib aidata märkimisväärselt kehakaalu langetada. Osalejad, kes said semaglutiidravi, kaotasid keskmiselt kuni 14,9% oma kehakaalust võrreldes platseebogrupiga.