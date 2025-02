„Minu tööga käib kaasas see, et kunagi ei olda rahul, ikka on liiga vähe…“ 13 läbipõlemise kogemust

Mis selgus?

Lugejate kirjad läbipõlemisest

„Kaotasin elu ainsa ja 35 aastat kestnud töökoha. Pidin kohanema samal tööl suuremas asutuses. Vedas, et selle leidsin. Ligi 3 aastat olin masenduses, et teine töökaaslane lasi minu seljas liugu. Tegin üksi kahe inimese tööd, mille tema kiitis ülemustele enda tehtud. Ma ei osanud end kaitsta. Olen uhke, et tulin olukorrast välja. Abi leidsin raamatutest ja netist. Aga tervis oli hukas, mõnes kohas hakkas midagi kasvama, olid une- ja paanikahäired, tugev depressioon. Praegu on kõik kontrolli all, aga ainult ravimitega. Ma ei tunne end enam nii solvununa sündinud ülekohtu pärast, mis kestab loomulikult edasi. Teen ikka üksi kahe tööd, aga vähemalt kliendid seda on märganud. Saan igapäevaselt neil positiivset tagasisidet ja see rõõmustab. Minu elutöö ongi nähtavasti nendel kahel ainukesel töökohal kõik korda teha ja siis rahumeelselt pensionile minna. Ma ei punnita ega rabele enam, vaid teen tööd rahulikult, läbimõeldult ja nähtavate tulemustega. Lähtun kuskilt loetud või kuuldud mõttest – sa ei saa teisi inimesi muuta, aga sa saad muuta oma suhtumist nende tegudesse. Meeleolu on pidevalt hea, ärgata on tore, aga ilma tabletita see nii ei oleks. Ju siis mürgitan end edasi, aga vähemalt pole ma enam närvipundar ega pabistaja.“