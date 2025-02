„Nutsin iga päev, kuskil ei käinud, midagi ei teinud.“ Vähidiagnoos paiskas musta auku, sellest välja rabelenud, avanes uus vaade elule

Umbes üheksa aastat tagasi sai Tiina kutse tulla emakakaelavähi sõeluuringule. Ta ei läinud, sest oli enda arvates puruterve inimene. Aasta-poolteist hiljem avastas tema naistearst rutiinses kontrollis emakakaela koemuutused, millele järgnes konisatsioon ja koeproovide võtmine. „Nädal hiljem helistas proove teinud arst ja ütles, et ta on pannud mulle aja onkoloogile ja ma pean sinna minema,“ räägib Tiina. „Registratuuris värisesid käed nii, et registraator ütles seda märgates: „Ärge muretsege, te olete parimates kätes – see on meie kõige parem onkoloog üldse siin.“ Ta võib ju öelda seda kõigile, aga see mõjus…“