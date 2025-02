Alatasa teistele vastu tulemisest väsinud? Õpi ütlema „ei“ ja kehtesta oma piirid, mis sulle sobib ja mis mitte. Terapeut selgitab

Tegevusterapeut Ande Etti selgitab, et isikliku piiri omamine tähendab, et mõistad enda väärtust, hoolid endast piisavalt, et seista selle eest, mis on sinu jaoks õige, ning väljendada, mida sa enda suhetes ei aktsepteeri.

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia