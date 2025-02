KUULA | Tarmo Seliste lähedase kaotusest vähile: läbielamata lein viib valu alguspunkti varem või hiljem tagasi

Kristel sai vähidiagnoosi aasta tagasi, kui tal avastati agressiivne silmamelanoom. Novembris tuvastati siirded ka maksas, mis muutis väljavaated keeruliseks. „Tervisekassa jaoks olin ma liiga lootusetu juhtum ning peeti mõttetuks minu ravi rahastamist,“ selgitab Kristel põhjust, miks ta Rootsis ravile pääsemiseks algatas avaliku rahakorjanduse. Veebruari alguses sai ta seal teist korda spetsiaalset keemiaravi, mille järel tema maksas enam siirdeid ei tuvastatud. Ka Pille teab, mida tähendab, kui arst ütleb, et sul on opereerimatud metastaasid.

Sageli jäävad vähipatsiendi lähedased varju, kuigi ka nemad peavad haiguse mõju läbi elama. „Mul oli hetk, kus ma pidin ütlema inimestele: palun ärge pange oma elu minu pärast pausile,“ jagab Kristel. Paljud patsiendid on aga kogenud ka vastupidist – mõned lähedased eemalduvad, sest ei tea, kuidas reageerida. „Tädi tunnistas mulle hiljem, et ta ei julgenud mulle helistada,“ meenutab Pille.

Üks keerulisemaid küsimusi vähipatsiendi peres on see, kuidas rääkida haigusest lastele. „Enne kui ma diagnoosi sain, ütles mu laps enne magamaminekut, et tal on üks väga suur mure. Pärast pikka veenmist rääkis ta, et kardab, et ma suren ära,“ meenutab Kristel.