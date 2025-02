Kas oliiviõli sobib toidu praadimiseks? Selgitus, millised terviseriskid kaasnevad toidurasvade kuumutamisega

Oliiviõli peetakse üheks tervislikumaks toidurasvaks ja see kiitus ei ole asjata. Oliiviõli on kasulik, sest sisaldab rikkalikult häid monoküllastumata rasvhappeid ja antioksüdante, mis meie tervist toetavad. Samuti on see kuldne nektar olulisel kohal Vahemere dieedis, mida seostatakse parema südametervise ja pikaealisusega. Kui oliiviõli kasutamine maitsva salatikastmena on täiesti loomulik, siis oliiviõliga praadimine tekitab rohkem küsimusi. Teeme selgeks, kas oliiviõli sobib kuumutamiseks.