Uuring kinnitab, et vähidiagnoosiga suureneb vaimse tervise probleemide tekke oht

Londoni ja Cambridge’i teadlaste läbi viidud uuringu tulemuste põhjal on rinnavähi diagnoosiga patsientidel 30% suurem risk depressiooni ja ärevushäirete kujunemise risk. „Vähidiagnoos on inimesele alati šokk,“ kinnitab ka Läänemaa Vähiühingu juhatuse esimees Tiia Treimann-Differt. „Vähiravimid on üha paremad, ravi üha tõhusam, aga kõigele sellele, mis jääb väljapoole haigla seinu, ei pöörata alati piisavalt tähelepanu. Vähihaige vajab lisaks ravile ka vaimset tuge, abi lähedastelt ja tihti ka ekspertidelt. Vananev ühiskond tähendab rohkem vähidiagnoose ja sellega kaasneb oht, et teema muutub justkui tapeediks. Me ei tohi unustada, et iga patsient on inimene, kelle füüsilise tervise kõrval on sama tähtis ka vaimne tervis.“