„Ei ole vaja ülevoolavat optimismi ega haletsust.“ Kristel Leif ja Pille Retter räägivad ausalt elust neljanda staadiumi vähiga

Taskuhäälingu esimeses osas tutvume saatejuhtidega ja kuuleme nende teekonna algusest – hetkest, mil nad said diagnoosi. Mis toimub inimese peas ja südames, kui arst teatab midagi, mida keegi kuulda ei taha? Kuidas nad on selle teadmisega edasi elanud ning milliseid muutusi see nende elus kaasa on toonud? Kristel ja Pille ei hoia end tagasi – nad räägivad nii hirmudest ja valust kui ka üllatavast kergusest ja huumorist, mis vahel just kõige raskematel hetkedel esile tuleb. „Ei ole vaja ülevoolavat optimismi ega haletsust,“ on Kristel andnud sõnumi oma lähedastele.