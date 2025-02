Kuidas lõpetada kaalulangetusega ebaõnnestumine? Diet Skills – teaduspõhine lahendus püsivaks eduks

On kurb ja ebaõiglane, kuid statistiliselt ebaõnnestub üle 95% kaalulangetajatest. Seda hoolimata sellest, millist dieeti või kava nad järgivad. Teadlased on aastaid murdnud pead põhjuste üle, miks sajad ja tuhanded targad, motiveeritud ning tahtejõulised inimesed ikka ja jälle kaalulangetusega ebaõnnestuvad.

Selgub, et probleem ei ole niivõrd kaalulangetajates, kuivõrd meetodites, millega üritatakse kaalu langetada. Tänapäevased kavad ja dieedid keskenduvad sellele, mis on meie taldrikul: kui palju me sööme süsivesikuid, kui palju valku, kas me saame piisavalt toitaineid ja vitamiine ning kas me selle kõige juures ka piisavalt liigume. See kõik ei anna aga teadlaste sõnul tulemust.

Kaalulangetus algab peast

Kaalulangetusega õnnestumiseks tuleb alustada sellest, mis toimub meie peas. Iga isu, mida me tunneme, iga krõpsupaki järele sirutunud käsi, iga lörri läinud dieet on otse ja vahetult meie peas toimuva tagajärg. Teadlased on teinud selgeks, et kui me sööksime vaid sellepärast, mis toimub meie kõhus, ehk nälja pärast, ei oleks me ülekaalulised.

Ülekaaluliseks teeb meid söömine, mis saab alguse meie peas toimuvast. Me sööme, sest me tahame tunda ennast paremini, me tahame rahuldada isusid, me tahame tähistada, nautida ja mõnikord sööme me lihtsalt selle pärast, et söömine on ainuke tegevus, mis paneb meid ennast kasvõi korraks hästi tundma. Seega kõik see, mis jõuab meie taldrikule, on lihtsalt meie peas toimuva tagajärg. Kui me tahame muuta seda, mida ja kui palju me sööme, siis me peame muutma seda, millest meie söömine sõltub.

Soovitud kehakaalu saavutamine ei sõltu teadmisest, vaid suutmisest