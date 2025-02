Allaheitlikkuse nõiaring saab alguse varakult ja vanemate kaudu. Kuidas lapsepõlv kujundab people pleaser’i?

People pleasing on suhetes turvalisust otsiv käitumine. Läbi selle püüab inimene säilitada harmoonilist sidet teistega, et püsida eemal ohust. Selline alateadlik tung viitab, et lapsepõlves pidi inimene kogema midagi sellist, mis lõi tema turvatunde kõikuma ning röövis usu sellesse, et ta on armastusväärne ja aktsepteeritav sellisena, nagu ta on.