„Kannan seda südant suure auga.“ Inesa oli kriitilises seisundis, kui sai elupäästvale operatsioonile

„Ma ei karda surma, sest ma tean, et see pole valus. Sain sellest aru peale kliinilise surma kogemust,“ ütleb Inesa. Enne südamesiirdamist sai ta loota vaid imele. Ja see juhtuski. Päev enne operatsiooni, mil naisele plaaniti paigaldada kunstsüda, teatasid arstid kauaoodatud uudise – leiti sobiv doonor!