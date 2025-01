„Teie poeg on autist ja see on elukestev puue.“ Näitleja Haide Männamäe meenutab nagu lagipähe lajatanud sõnu, kui laps diagnoosi sai

„Püüdsime õppida elama selles olukorras, milles me kõik koos olime. Tegelikult küll on selles olukorras Siim ja meie, ümberkaudsed, oleme tema kaudu sellesse olukorda sattunud,“ räägib Haide. Diagnoosi panekust oli neil palju abi, sest nii said nad kohe õigesse lasteaeda, kus toetati Siimu arengut.

Haide arvates oleks vaja, et lapsele puude määramisel saaks pere sotsiaalsüsteemis endale kohe kindla inimese, kes neid edaspidi toetaks. „Alguses ei oska midagi küsida ega tahtagi. Sa pead olema ülikõva uurija, et leida üles õige informatsioon. Tegelikult peaks olema vastupidi – see tugi jõuab ise sinuni. Eriti kui mulle öeldakse otse, et see on elukestev puue, mis tähendab, et see ei kao mitte kuhugi.“