Lahingumeditsiini kursused läbinud Sten: mõned keskealised mehed ostavad endale mootorrattaid, mina tahan saada parameedikuks

See, et filmiprodutsent Sten Kristian Saluveer (44) viimased jõulud parameediku praktikandina kiirabiautos veetis viib tagasi Ukraina täiemahulise sõja algusesse veebruaris 2022. Tol hetkel viibis ta Pariisis, kus oli korraldamas Canne’i filmifestivali filmiturgu. Rahvusvahelises meeskonnas on inimesi Mehhikost, Itaaliast, Šveitsist, Prantsusmaalt. Üks tema hea kolleeg on ka Ukrainast, kes on juba aastakümneid Prantsusmaal elanud. Tema ema ja õde elasid tol hetkel endiselt Kiievi lähedal, kus sõjaoht päevadega aina tõenäolisemaks muutus. Kui teistele filmituru meeskonna liikmetele jäi olukord kaugeks, siis Sten mõistis oma kolleegi muret. Seetõttu andis ta mõista, et kui abi peaks vaja minema, siis on ta olemas.