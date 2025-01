Uuringust selgus, et Eesti vähene päike hoiab eestlaste naha kauem nooremana. Dermatoloog selgitab

Sclinicu nahakliiniku dermatoloog Bret Kaldvee selgitab, et naha vananemine on loomulik füsioloogiline protsess, mis on lahutamatu osa elust. Vananemise käigus väheneb fibroblastide hulk – need on rakud, mis toodavad kollageeni, elastiini ja hüaluroonhapet. Kuna fibroblastide hulk ja aktiivsus aja jooksul vähenevad, kaasnevad sellega iseloomulikud naha vananemise tunnused.