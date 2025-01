Lühemad ravijärjekorrad ja paindlikum arstiabi? Sel nädalal jõustunud määrus täpsustab õe õiguseid iseseisvalt töötada

„Õed on kõige suurem grupp tervishoiutöötajaid ja nende kasvav roll nõuab õigusruumis selgust, selleks et iga õde saaks paremini patsienti toetada ning ise professionaalselt areneda. Määrus parandab arusaamist õendusest, õdede tegevustest ja võimaldab Eesti inimestele pakkuda abi paindlikumalt. Õendusmäärus hõlmab õdede tööd nii esmatasandil, haiglas kui ka hooldekodudes ning täpsustub õdede ja eriõdede roll,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus .

Vananev rahvastik suurendab tervishoiuteenuste vajadust ning siin on eriõed võtmetegijad. „Meie eesmärk on luua õdedele selged ja motiveerivad karjäärivõimalused ja rakendada maksimaalselt eriõe pädevusi. Eriõeks õppimine ja eriõena töötamine on investeering, mis toob kasu nii patsientidele, tervishoiusüsteemile kui ka õdedele endile,“ ütles Anneli Kannus.