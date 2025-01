Toidukordi planeerides tuleb hinnata treeningu tüüpi, kestust ja intensiivsust. „Jõutreeninguid on mitut sorti – on neid, kus on raskustega väga intensiivne töö, selliseid, kus on mõõdukas intensiivsus, ja neid, kus pingutus on lühiajaline ning puhkeaeg pikk,“ räägib Tiidt. Sama kehtib eri joogastiilide ning südame-veresoonkonnale kasuliku jooksmise, suusatamise, rattasõidu ja ujumise puhul.