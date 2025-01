„Ehmusin trennipükse jalga pannes, aga ei saanud trenni tegemata jätta.“ Kas sul on trennist piinlikke kogemusi? Jaga meiega

„Viskasin kodus kotti ühed oma lemmiktrennipüksid. Kui neid jõusaali riietusruumis jalga panema hakkasin, avastasin, et täpselt jalge vahel on pükstes väike auk. Tore lugu küll. Teist paari trennipükse mul kaasas polnud ja teksadega ka jõusaali ei lähe. Õnneks oli auk suhteliselt väike ja lootsin salamisi, et see hargnema ei hakka. Keskendusin trennis ülakehaharjutustele, et pükse mitte üleliia venitada, aga ellipsimasinal soojendust tehes oli ikka ebamugav küll ja pidev hirm naha vahel, et äkki on ühel hetkel pükste tagumikul suur auk, mida kõik näevad. Loomulikult oli ellipsimasin täpselt n-ö tagumikuga ülejäänud saali poole, aga õnneks auk trenni jooksul suuremaks ei hargnenud. Edaspidi vaatan kindlasti trennikotti pakkides riided kriitilise pilguga üle,“ kirjutab lugeja.