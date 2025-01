KUULA | „Ma olen sellega rahu teinud, aga esimesed kaks aastat olid väga ebameeldivad.“ Triin Luhats ei ole juba viis aastat tundnud maitseid

„See oli minu jaoks eksistentsiaalne kriis. Mulle on meeldinud lapsest peale süüa teha ja süüa. Ühel hetkel see võetakse sult täiesti ära,“ võrdleb Triin kaotust südamevaluga, kui oluline inimene on lahkunud. Alguses oli lootus, et maitsemeel taastub. Nüüd on ta õppinud ilma maitsete tundmiseta elama ning kompenseerib selle toidu tekstuuri ja temperatuuriga. „Olen aru saanud, kuidas keha toimib ja aju mängib pingpongi. Minu toitumine on kõik need maitselagedad aastad olnud kehavajaduste põhine. Olen õppinud oma keha palju täpsemalt kuulama.“