Fotograaf Mardo Männimägi: oleme kõik suhkrust sõltuvuses, aga mõned oskavad seda mängu teistest paremini mängida

„Kui pean tähtsaid otsuseid vastu võtma, paastun enne seda“

Mardo tõdeb, et ei osanud noorena tähelepanu pöörata, kuidas ta ennast pärast mõne konkreetse toidu söömist tunneb. Tema nõrkuseks olid küpsised. „Kui ma sporti tegin (Mardol on must vöö Brasiilia jiu-jitsus), oli mu hüüdnimi Cookie Monster. Sõin iga päev küpsiseid. Kui ülejäänud sportlased kaalusid hommikul vett, mida nad juua võivad, läksin mina võistlustele, kaks pakki küpsiseid kaasas,“ meenutab ta. Magusasöömine aitas närvipingega toime tulla. Hiljem sai ta aru, kui palju parem otsustaja ta on, kui magusat ei söö. „Öeldakse, et tee elus vähe, aga olulisi otsuseid. Kui ma pean esmaspäeval olulisi otsuseid vastu võtma, siis ma enne seda ei söö, vaid paastun ja mul on lihtne otsustada. Ma ei näe kusagil ohtu ega hirmu,“ ütleb Mardo. „Kui olen näiteks magusat söönud, tunnen, kuidas higistan, ega julge otsustada.“

Ühel hetkel sai ta aru, et magusasõltuvus on seotud hea enesetundega, aga kui tunned ennast hästi, ei juhtu asju. „Ma arvan, et on kahte tüüpi inimesi. Ühtede jaoks elu juhtub ja teised panevad elu juhtuma. Viimaste söögilaud on tavaliselt väga korras,“ viitab Mardo, et kui inimene ei taha ennast halvasti tunda, ei too ta koju neid asju, mis sellise tunde tekitavad.

„Ma hoian oma vaimset tervist kümne küünega“

