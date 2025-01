4 kuuga –15 kilo! Lemo: mehed, keda korvpallis olen peale võtnud, ei jaksa eest ära joosta. Aasta eest poleks seda juhtunud

„Kui ma eelnevalt vaatasin kaalulangetamise või trennilugusid, siis saatsin need mõttes pikalt. Mitte et see mind ei huvitanud, vaid ma ei tahtnud neid näha, sest teadsin, et peaksin ka selle ette võtma. Olin lihtsalt kade,“ arvab Lemo, et paljudel meestel on samasugune reaktsioon. „Mina ei suru oma lugu kellelegi nina alla. Keegi ei pea sellist muutust läbi tegema, aga see on üks asi, kuidas oma elu lihtsate vahenditega mõnusamaks teha.“ Lemo ei varjagi, et tunneb enda üle uhkust ja on tänulik võimaluse eest projektis osaleda. „See on olnud äge kogemus.“