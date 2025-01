KUULA | „Jagatud ruum“: kui inimene ei soovi seksuaalvahekorda, siis kas tema ülesanne on karjuda võimalikult valjusti „Ei“?

Kui inimene ei soovi seksuaalvahekorda, siis kas tema ülesanne on karjuda võimalikult valjusti „Ei“? Või peab hoopis seksi algataja veenduma, et teine osapool seda samuti soovib? Lihtsustatult tähendab arutelu nõusolekuseaduse üle küsimust, kummast me lähtume.