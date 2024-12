Seegi talv on oodata gripilainet. Kõnekoormus perearsti ja hädaabinumbri liinil suureneb pühade ajal märgatavalt

Sel aastal on jõulupühad nädala keskel, mis tähendab, et perearstikeskused on pikemalt suletud. Oma tervisemuredele tuleb siis kuidagi teistmoodi lahendus leida. Lihtne on haarata telefoni järele, et valida kõne perearsti nõuandeliinile 1220 või häirekeskusesse.