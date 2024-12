KAS TEADSID? Mineraalvees sisalduvad kasulikud omadused aitavad nii väsimuse vastu kui närvisüsteemi tasakaalustamisel

Keha pH-tasakaal mängib olulist rolli hea enesetunde tagamisel. Paljud happelised toiduained, näiteks kohv, maiustused ja liha, mõjutavad seda tasakaalu negatiivselt. Aluselise mineraalvee tarbimine on naturaalne viis aidata kehal pH-tasakaalu taastada ning organismi elutähtsaid funktsioone toetada.

„Mineraalvee joomine pole kasulik mitte ainult organismi veevarude taastamiseks, vaid aitab ka täiendada mineraalainete varusid kehas. See on eriti oluline just suurema füüsilise koormuse ja higistamise korral,“ selgitab Rain Kuldjärv, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlane.