Kas tunned väsimust, tüdimust ja meeleolu langust? Mida teha, et taastada positiivsus ja teotahe?

Mida soovitavad arstid nooruslikkuse, teotahte ja elujõu säilitamiseks?

Selleks, et püsida teotahteline ja rõõmus, on oluline hoida DHEA taset optimaalsel tasemel

Oluline on hoida DHEA tase optimaalsel tasemel. Teadlased on tuvastanud, et DHEA taseme langus on üks olulisi terviseprobleemide põhjuseid alates 40ndatest eluaastatest. Uuringud on näidanud, et jamsijuure ekstrakt, mis sisaldab diosgeniini, aitab tõsta DHEA taset. Diosgeniin on bioaktiivne aine, mis toetab selle hormooni tootmist kehas.