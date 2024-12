Kiirtoidu paradoks: kõht on täis, aga organism näljas. Vaata, kui suure koguse toitu võid süüa 1000-kalorilise burgeri asemel

Kilokalor vs kilokalor

Kui inimene hakkab oma toitumist kaalu langetamise eesmärgil jälgima, lähtub ta väga sageli just päevasest energiakogusest. Vahel mõeldakse ka olenevalt kätte juhtunud dieediplaanist süsivesikute või rasvade piiramisele või valkude koguse suurendamisele. Ainuüksi päevase energiakoguse piiramine tähendab tavaliselt seda, et süüakse toite, mis meile maitsevad, kuid nii, et see ei ületaks lubatud koguseid. Sageli seatakse aga piir eluohtlikult madalale või ei jälgita, et keha saaks toidust kätte kõik vajaliku.

Tegelikult ei pea kaalulangetamise eesmärgil oma toiduvalikuid sugugi drastiliselt piirama. Pitsi sõnul oleks söömisel vaja tekitada päevane energiadefitsiit umbes 300 kcal. Samal ajal tuleb süüa mitmekesiselt ja tasakaalustatult, et saada organismi ainevahetust toetavaid toitaineid. Oluline on suurendada kehalist aktiivsust, et aidata kaasa lihasmassi kasvule.

Liigsetest kilodest vabanemine on tervise seisukohast kahtlemata positiivne, kuid kui teekonna fookus on ainult kaalukaotus, võib tervis hoopis kannatada. Ka tulemused ei pruugi olla päris need, mida oodatakse. Seepärast tasub energiakoguse kõrval tähelepanu pöörata ka toidus sisalduvatele toitainetele, näiteks kiudainetele, vitamiinidele ja mineraalainetele.

Loe artiklist lähemalt, kui palju kehale vajalike aineid saad kätte burgerist ja mis jääb puudu.

