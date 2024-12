Kuuselõhn tekitab jõulutunde, aga mõjub hästi ka tervisele. Millised on metsapuude kasulikud omadused?

Kuuse iseloomulik lõhn tuleb lenduvatest ühenditest, mida nimetatakse terpeenideks. Terpeenid, nagu alfapineen, limoneen ja beetakarüofülleen, erituvad okaspuu okastest ja vaigust. Need looduslikud ühendid on olulised taime enda kaitsemehhanismis, pakkudes tõrjet kahjurite ja haigustekitajate vastu. Terpeenid koosnevad süsiniku (C) ja vesiniku (H) aatomitest. Need moodustuvad eri arvust ja eri tüüpi molekulidest, sealhulgas männilõhnaga pineenist ja tsitruselõhnaga limoneenist. Need kaks molekuli annavad muuhulgas okaspuudele iseloomuliku värske lõhna.